Максим Чудинов продлил контракт с «Авангардом» на один сезон

Защитник Максим Чудинов продолжит карьеру в составе «Авангарда». Как сообщает официальный сайт омского клуба, хоккеист продлил контракт на один год.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету девять заброшенных шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «-9» и 22 минутах штрафа. В 19 матчах плей-офф защитник забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+4». Чудинов защищает цвета «Авангарда» с сезона-2017/18, ранее он выступал за СКА.

В сезоне-2018/19 омская команда добралась до финала Кубка Гагарина, где проиграла в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. На пути к финалу омичи прошли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).