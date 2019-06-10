Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Максим Чудинов продлил контракт с «Авангардом» на один сезон

Максим Чудинов продлил контракт с «Авангардом» на один сезон
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Максим Чудинов продолжит карьеру в составе «Авангарда». Как сообщает официальный сайт омского клуба, хоккеист продлил контракт на один год.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету девять заброшенных шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «-9» и 22 минутах штрафа. В 19 матчах плей-офф защитник забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+4». Чудинов защищает цвета «Авангарда» с сезона-2017/18, ранее он выступал за СКА.

В сезоне-2018/19 омская команда добралась до финала Кубка Гагарина, где проиграла в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. На пути к финалу омичи прошли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

Сушинский: «Авангард» заработал на Верстиге, он выплатил нам две трети оклада
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент