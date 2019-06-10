Макэвой: мысль о том, что для «Бостона» все могло закончиться, приводила в ужас

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился мнением о шестом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (5:1).



«Когда слово взяли наши лидеры, мы все посмотрели на ситуацию под немного другим углом. В ситуации, в которой мы оказались, был какой-то элемент честности. «Бостон» — семья, в которой все любят друг друга и верят друг в друга. И одна мысль о том, что сегодня всё может для нас закончиться, приводила в ужас.



Забраться так глубоко — чтобы что? Но мы умеем становиться единым целым, когда это нужнее всего, и сегодня, считаю, был хороший тому пример. Мы благословлены шансом сыграть седьмой матч финала. И нас опять ждут те же эмоции. Их сложно переварить, ты всё время чувствуешь себя словно на американских горках. Но деваться некуда, придётся проехаться на них до конца», — приводит слова Макэвоя официальный сайт НХЛ.