Голкипер Даниил Тарасов продолжит карьеру в Финляндии

Голкипер Даниил Тарасов подписал однолетний контракт с «Эссят Пори», сообщает официальный сайт финского клуба. Ранее россиянин заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».



В сезоне-2018/19 20-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Салавата Юлаева». Он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. В 25 матчах ВХЛ в составе «Тороса» на счету Тарасова 17 побед. Он отражал 92,8% бросков и пропускал 1,71 шайбы в среднем за игру.



Вратарь выступал на прошедшем чемпионате мира в составе молодёжной сборной России и стал обладателем бронзовой медали турнира. В полуфинале подопечные Валерия Брагина проиграли американцам.



«Коламбус» выбрал Тарасова в третьем раунде драфте-2017 под общим 86-м номером.

Голкипер Даниил Тарасов подписал контракт новичка с «Коламбусом»