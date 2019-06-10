Голкипер Даниил Тарасов продолжит карьеру в Финляндии

Голкипер Даниил Тарасов подписал однолетний контракт с «Эссят Пори», сообщает официальный сайт финского клуба. Ранее россиянин заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».
В сезоне-2018/19 20-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Салавата Юлаева». Он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. В 25 матчах ВХЛ в составе «Тороса» на счету Тарасова 17 побед. Он отражал 92,8% бросков и пропускал 1,71 шайбы в среднем за игру.
Вратарь выступал на прошедшем чемпионате мира в составе молодёжной сборной России и стал обладателем бронзовой медали турнира. В полуфинале подопечные Валерия Брагина проиграли американцам.
«Коламбус» выбрал Тарасова в третьем раунде драфте-2017 под общим 86-м номером.
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