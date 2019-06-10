Окулов — о фотосессии с Кубком Гагарина: народ шёл без перерыва три часа

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился эмоциями после того, как привёз в Новосибирск Кубок Гагарина.



«Как выиграл Кубок Гагарина, так сразу и возникло желание привезти его домой. Я знал, что Константин Горовиков однажды привозил кубок мира в Новосибирск, а Кубка Гагарина ещё не было. Я хотел сделать это для родных и болельщиков. Чтобы хорошие ощущения испытать. Это круто!



Сначала я привёз его на благотворительный футбольный турнир, где мы собирали деньги для детей. После этого я встретился со следж-хоккеистами. Вечером же кубок ушёл к моим родным и отдыхал вместе с ними. Меня не было с ними, так что не знаю что там происходило. Отдыхал от кубка и готовился к большой фотосессии.



С одной стороны, я знал, что будет много людей. Но чтобы три часа без перерыва народ шёл. Давайте честно, это было тяжело, но в тоже время очень приятно. Сейчас, уже после всего этого, я понимаю, что мне сильно повезло и я испытал офигительные ощущения.



Конечно, я знал, что люди за меня переживали. Но осознал масштабы только после победы, когда смог расслабиться и почитать все сообщения, которые мне писали», — цитирует Окулова официальный сайт КХЛ.

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