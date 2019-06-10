Тарасов: финский чемпионат – один из сильнейших в Европе, вариант мне понравился

Воспитанник «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов, который проведёт следующий сезон в финском «Эссяте», прокомментировал переход.

«Я решил, что пришло время подписать контракт с «Коламбусом», хотя у меня был вариант остаться в Уфе. Но моя будущая цель – это НХЛ. Вместе с «Коламбусом» мы искали клуб, в котором я мог сыграть как можно больше матчей на самом высоком уровне.

После долгих раздумий мы выбрали «Эссят». Мне понравилась возможность перейти туда, ведь чемпионат Финляндии – один из сильнейших в Европе. Несколько высококлассных финских игроков из местной лиги уже переехали в Северную Америку и хорошо выступают в НХЛ. Я хочу поблагодарить «Эссят» за возможность сыграть, и я хочу помочь клубу побеждать в каждом матче», – цитирует Тарасова официальный сайт финской команды.