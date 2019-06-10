Экс-вратарь «Адмирала» завершил карьеру после сезона в Румынии

Шведский вратарь Юаким Лундстрём объявил о завершении карьеры, информирует HockeyNews.se.

Последним клубом в карьере 35-летнего вратаря стала румынская «Чиксереда». Юаким провёл 47 матчей в сезоне-2018/19, пропуская в среднем за игру 1,79 шайбы.

Лундстрём известен по игре в КХЛ. Лундстрём защищал цвета «Адмирала», за который в сезоне-2013/14 провёл 18 матчей с коэффициентом надёжности 2.72 и процентом отражённых бросков 91,5. Спустя два года Юаким сыграл один матч за «Медвешчак», после чего больше в КХЛ не выступал.

Высшим достижением в карьере Лундстрёма стали выступления за сборную Швеции на юниорском чемпионате мира 2002 года и молодёжном чемпионате мира 2004 года. За главную национальную команду Юаким не играл.