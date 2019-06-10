Шенн — об 1:5: нам не стыдно. «Сент-Луис» выложился без остатка

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал поражение со счётом 1:5 в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Седьмая игра состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск.
«Думаю, два периода в нашем исполнении были вполне неплохи, пусть мы по итогу и проигрывали 0:1. Нужно быстрее двигать шайбу и чаще бросать. Да, у нас были шансы, но без голов они ничего не значат
Да, в третьем периоде у нас было несколько ошибок, плюс на стороне «Бостона» было везение — вторая шайба стала результатом нелепого отскока, но в целом нам не стыдно за нашу игру. Мы выложились без остатка», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.
«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».
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