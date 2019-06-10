Пьетранджело: в седьмой игре финала нужно глубже проникать в зону «Бостона»

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился впечатлениями от поражения в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1:5).



«Мы собираемся взглянуть на это со стороны и посмотреть, что мы можем изменить. Нужно настроиться и подготовиться к игре номер семь. Это была напряжённая, упорная и плотная игра. Когда так происходит, нужно немного глубже проникать в зону, создавать трафик. Оба вратаря сыграли хорошо, теперь мы отправляемся в Бостон», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.



«Это поцелуй смерти». Газета Сент-Луиса спугнула удачу от «Блюз»? St Loius Dispatch слишком рано поздравил команду с завоеванием Кубка Стэнли.