Пьетранджело: в седьмой игре финала нужно глубже проникать в зону «Бостона»
Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился впечатлениями от поражения в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1:5).
«Мы собираемся взглянуть на это со стороны и посмотреть, что мы можем изменить. Нужно настроиться и подготовиться к игре номер семь. Это была напряжённая, упорная и плотная игра. Когда так происходит, нужно немного глубже проникать в зону, создавать трафик. Оба вратаря сыграли хорошо, теперь мы отправляемся в Бостон», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.
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