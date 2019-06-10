«Куньлунь» подписал контракт с экс-голкипером «Колорадо» Смитом

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с голкипером Джереми Смитом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним американским вратарём рассчитано на два сезона.



Большую часть игровой карьеры Смит провёл в Американской хоккейной лиге. Есть в его карьере и выступления в Национальной хоккейной лиге — в сезоне-2016/17 вратарь сыграл в 10 матчах за основную команду «Колорадо Эвеланш», отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,54.



Сезон-2018/19 Смит отыграл в АХЛ за «Бриджпорт», проведя в регулярном чемпионате 43 матча при 90,2% отражённых бросков. В плей-офф вратарь сыграл один матч.



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