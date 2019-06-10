Стал известен календарь Кубка Шпенглера, где будет играть «Салават»

Стал известен календарь старта уфимского «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера, информирует официальный сайт турнира. В 2019 году Кубок Шпенглера будет проходить с 26 по 31 декабря.



26 декабря. «Салават Юлаев» — «Амбри-Пиотта»

27 или 28 декабря. Второй матч «Салавата»



Следующие матчи будут зависеть от результатов команды Николая Цулыгина.



Напомним, в предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.



Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.



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