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Ушёл из жизни Юрий Борисов, воспитавший Илью Ковальчука

Ушёл из жизни Юрий Борисов, воспитавший Илью Ковальчука
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 10 июня, на 81-ом году жизни ушёл из жизни один из лучших нападающих в истории московского «Спартака», двукратный чемпион СССР (1967, 1969), трёхкратный серебряный призер (1965, 1966, 1968), двукратный бронзовый призер (1963, 1964) в составе красно-белых Юрий Борисов.

После окончания профессиональной карьеры Юрий Викторович долгие годы трудился тренером в спартаковской школе, подготовив за это время многих известных хоккеистов — Александра Селиванова, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Сёмина и многих других.

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