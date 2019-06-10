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Александр Овечкин номинирован на детскую премию Nickelodeon

Александр Овечкин номинирован на детскую премию Nickelodeon
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в число претендентов на награду Nickelodeon Kids Choice Sports 2019 в номинации «Любимый хоккеист», информирует официальный сайт команды.

Помимо Овечкина на премию номинированы: вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, нападающие «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн, вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Напомним, Овечкин в сезоне-2018/19 вновь стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу. В плей-офф «столичные» вылетели в первом раунде.

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