«Оттава» подписала экс-защитника «Слована» Эберта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» подписал контракт с защитником Ником Эбертом, информирует официальный сайт канадской команды. Двухстороннее соглашение с 25-летним хоккеистом подписано сроком на один сезон, за год Эберт получил 700 тыс. в случае игры в НХЛ и 300 тыс. — в случае выступления в АХЛ.



В прошедшем сезоне Эберт играл в чемпионате Швеции, защищая цвета клуба «Эребро». В 49 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности "+2" и восьми минутах штрафа.



Также у американского хоккеиста есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2017/18 он выступал за братиславский «Слован», проведя 44 матча в регулярном чемпионате.