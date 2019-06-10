Сушинский: теперь Бек сможет показать свои лучшие качества в полной мере

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Тейлором Беком.



«Отличная новость для болельщиков: Тейлор Бек остаётся в «Авангарде»! Форвард мгновенно вписался в игру «ястребов» и стал незаменимой частью лучшего большинства плей-офф-2018/19 — его 20 очков стали лучшим результатом среди игроков команды. Теперь Тейлор начнёт полноценный сезон с «Авангардом» и сможет показать свои лучшие качества в полной мере», — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».

Прошедший сезон нападающий начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар», после чего его обменяли в «Авангард». В 56 матчах регулярного чемпионата Бек записал на свой счёт 36 (19+19) баллов при показателе полезности «+8» и 28 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард заработал 20 очков, став лучшим бомбардиром «ястребов».