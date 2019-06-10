Боченски — о Шумакове: сделай такое игрок НХЛ, его карьера была бы закончена

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал свой конфликт с Сергеем Шумаковым в плей-офф и оценил игру своей команды.
«Что случилось с «Барысом» в текущем сезоне? Мы очень сильно волновались. «Барыс» неудачно выступил сезоном ранее. Помню, сидел дома, а команда там бьётся, пытается, но ничего не получается. Эмоционально было тяжело. Я пришёл, чтобы помочь построить новую команду. Знаете, с каждым матчем мы становимся сильнее. Новый тренер, новые игроки. Но самое главное — настрой. Он такой, какой и должен быть. Как по мне, сезон получился очень хорошим.
Противостояние с Шумаковым? Я приехал из Северной Америки, где игроки не притворяются, что они получили травму. Видеть, как игрок имитирует травму, к нему на помощь бежит скорая, его увозят со льда — это самая странная вещь за все 20 лет, что я играю в хоккей. Если бы кто-то сделал такое в НХЛ, его карьере, скорее всего, пришёл бы конец», — приводит слова игрока Шайба.kz со ссылкой на Kazakh.tv.
- 10 июня 2019
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