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Перрон: обстановка вокруг «Сент-Луиса» — форменное сумасшествие

Перрон: обстановка вокруг «Сент-Луиса» — форменное сумасшествие
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон поделился ожиданиями от финального матча серии плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз». Седьмая игра состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск.

«Статистика внушает нам оптимизм перед седьмым матчем в TD Garden. Мы хорошая выездная команда, уже два раза победили в Бостоне в этом финале. Мы готовы к тому, чтобы сейчас за пару дней перезагрузиться мыслями и провести свою лучшую игру в сезоне. Ждем её с нетерпением.

Обстановка вокруг команды? Это форменное сумасшествие. Мы остановились в отеле, и в полдень я слышал, как толпы людей ходили под нашими окнами и кричали: „Let's go Blues“. Весь Сент-Луис просто на ушах стоит. На арену мы ехали в сопровождении полицейского эскорта, чтобы избежать пробок. У нас потрясающие фанаты. Мы сделаем всё, чтобы их порадовать», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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