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Тренер «Лос-Анджелеса» перешёл в «Куньлунь»

Тренер «Лос-Анджелеса» перешёл в «Куньлунь»
Хоккей / НХЛ 0

Тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Дасти Имо переходит на работу в Континентальной хоккейной лиге, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Лиза Диллман. По имеющейся информации, специалист будет работать в штабе китайского «Куньлунь Ред Стар».

В штабе «королей» Имо был ответственным за развитие клубных вратарей. Ранее тренер работал в клубах Американской хоккейной лиги и нескольких молодёжных командах. Кроме того, Имо имеет опыт работы в Японии.

Напомним, в прошедшем сезоне «драконы» заняли 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Куньлунь» заработал 51 очко в 62 встречах, не попав в плей-офф.

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