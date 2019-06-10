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ХК ЦСКА поздравил баскетбольный ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ

ХК ЦСКА поздравил баскетбольный ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил баскетбольный ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Баскетбольный ЦСКА обыграл «Химки» в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стал чемпионом турнира. «Армейцы» с первой четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. Вторая половина встречи так же осталась за гостями площадки, увеличившими к большому перерыву отрыв до 15 очков. Третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась ничейным результатом, а в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались гости. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка.

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