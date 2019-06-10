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Дебраск: Бержерон — легенда, он заставил нас пробежать сквозь стену

Дебраск: Бержерон — легенда, он заставил нас пробежать сквозь стену
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск после шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (5:1) поделился мнением о лидерских качествах форварда Патриса Бержерона, произнёсшего перед матчем речь. Седьмая игра состоится в Бостоне 13 июня, начало игры — в 3:00 мск.

«Бержерон — легенда. Перед матчем он сказал, что игра в финале — наша мечта. Бержерон напомнил, что каждый из нас находится здесь по определённой причине. И все, кто играет в хоккей, мечтают о таких матчах. Ну или что-то в этом роде. Но видеть, как он задаёт тон… Это заставило нас всех пробежать сквозь стену», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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