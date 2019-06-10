Форвард Боквист подписал контракт с «Нью-Джерси»

Шведский нападающий Йеспер Боквист подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз», информирует официальный сайт «дьяволов». 20-летний хоккеист поставил подпись под стандартным контрактом новичка сроком на три сезона.



В сезоне-2018/19 Боквист выступал в чемпионате Швеции, защищая цвета «Брюнэса». В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 51 матче, заработав 35 (13+22) баллов при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени. В активе хоккеиста есть также выступления за команду Швеции в матчах Евротура.



Боквист был выбран «дьяволами» во втором раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 36-м номером.



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