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Буше: если «Сент-Луис» выиграет финал, отдал бы «Конн Смайт» Пьетранджело

Буше: если «Сент-Луис» выиграет финал, отдал бы «Конн Смайт» Пьетранджело
Хоккей / НХЛ 0

Эксперт NBC и бывший голкипер Брайан Буше высказал свои соображения относительно того, кто, по его мнению, достоин стать обладателем «Конн Смайт Трофи» в случае победы «Сент-Луиса» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Биннингтон? Он отлично сыграл в матче под номером пять, но в целом финал провёл не очень хорошо.

Пьетранджело играет очень много, и команда полагается на него в любой ситуации. Нет ни одной причины, которая бы заставила меня отказаться от рассмотрения его кандидатуры. Его влияние на ход финальной серии сложно переоценить. Я понимаю, что он не самый популярный претендент, но он играет солидно и надёжно», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

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