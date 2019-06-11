Ларионов — о тренерской работе: игра не такая скучная, как мы видим в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов выразил желание попробовать себя в роли тренера.



«Мне было бы интересно перенести карьеру игрока на тренерскую деятельность. Если оценивать рынок и особенно игру в КХЛ, то есть масса мыслей, которыми хочется поделиться с ребятами, дать им глоток воздуха. За последние 15 лет я гораздо реже слышал наш гимн на международных соревнованиях.



Мы по-прежнему выдаём огромные таланты вроде Кучерова и Тарасенко, но этого слишком мало для нашей страны. Мне хочется, чтобы люди понимали, что игра – она не такая скучная, как та, что мы видим на матчах КХЛ.



Перед Олимпиадой 2018 года я работал с женской сборной США. У них был вопрос – как обыграть канадок. Я приехал, и три дня, которые я провёл с ними, были феноменальны. Девчонки, скажу честно, они более внимательны, чем мужчины, и гораздо быстрее схватывают информацию», – заявил Ларионов в эфире

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