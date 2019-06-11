Зарипов: ломаю голову и не могу понять, почему Билялетдинов не верил в меня

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о последнем годе работы с бывшим главным тренером казанского клуба Зинэтулой Билялетдиновым.

«Остался бы я в клубе при Билялетдинове? Провокационный вопрос. Если бы он видел меня в команде, думаю, мы нашли бы общий язык. С моей стороны никаких ультиматумов не было, я хочу играть только за «Ак Барс». После такого сезона могло многое измениться. В тех матчах, что я играл, всегда старался выполнять установку тренера. Главное было не пропускать голы. Я не могу рассуждать сейчас, что бы получилось. Могу лишь сказать, что, пока не решился вопрос тренерского штаба, со мной даже не разговаривали по контракту.

Почему не получалось наладить взаимоотношения? Каждый тренер видит игру по-своему. Наверное, что-то его не устраивало. Я до сих пор ломаю голову и не могу понять что. Почему он не верил в меня? Обсуждения были чисто игровые. Понятно, все ошибаются. Все, выходя на площадку, не всегда дают положительный результат. Но это хоккей, он это понимает, и я это понимаю. Старались делать всё для результата. В прошлом сезоне бесед не было. В чемпионский год были, мы хорошо работали, шли в одном направлении», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

Билялетдинов — о Зарипове: о доверии тут разговор вообще не должен идти