Голубовский: на маленькой площадке хоккей становится более комбинационным

Генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский прокомментировал тот факт, что клубы КХЛ массово переходят на площадки финских и канадских размеров.

«Мы ещё не обсуждали этот вопрос в клубе, но мне нравится эта идея. Хоккей более динамичный, больше опасных моментов. На мой взгляд, он становится более комбинационным, потому что игрок из-за того, что у него меньше пространства, больше пользуется помощью партнеров. На маленькой площадке шайба летит быстрее», – цитирует Голубовского ТАСС.

По действующим правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Существует также промежуточный, «финский» размер площадки — 60 на 28 метров. С сезоне-2019/20 Международная федерация хоккея будет проводить чемпионаты мира на льду «канадского» формата.