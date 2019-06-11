19 июня московское «Динамо» объявит предварительный состав на сезон-2019/20

Пресс-служба московского «Динамо» выступила со специальным заявлением по поводу ситуации, которая сложилась в клубе.

«Информационный вакуум, возникший вокруг нашего клуба, не может вызывать ничего, кроме вашего недовольства. Поэтому мы попытаемся немного приоткрыть тайну происходящего:

— 19 июня состоится совет директоров клуба, где утвердятся все структурные изменения и назначения. Будет объявлен предварительный состав клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а также тренерские штабы трёх команд.

— Стоит отметить, что комплектование команд после этого продолжится.

— Финский защитник Миика Койвисто не будет выступать в новом сезоне за московское «Динамо».

— До конца месяца клуб планирует опубликовать ценовую политику абонементной программы на предстоящий сезон.

И самое главное: 7 июля на совете директоров лиги будет одобрено изменение юридического лица ХК «Динамо», после чего клуб сможет действовать согласно всем пунктам регламента КХЛ», — сказано в заявлении пресс-службы бело-голубых.

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