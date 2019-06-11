Сохатский вернулся в систему «Салавата Юлаева», Гиматов остался в клубе

Воспитанник уфимского хоккея Владимир Сохатский вернулся в систему «Салавата Юлаева», информирует официальный сайт клуба.

Двустороннее соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на один сезон. Последние три года Сохатский провел в екатеринбургском «Автомобилисте», за который сыграл 60 матчей.

Также нападающий Эдуард Гиматов принял квалификационное предложение «Салавата». Соглашение рассчитано на два года.

В сезоне-2018/19 25-летний форвард провёл за «юлаевцев» 13 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой в серии плей-офф с «Автомобилистом». Его показатель полезности в этих играх составил «+1». Кроме того, Эдуард записал себе в актив 16 силовых приёмов и заблокировал восемь бросков.

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