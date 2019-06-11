В рижском «Динамо» объяснили, почему будут играть на площадке большого размера

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что не поддерживает идею уменьшения размера площадок.

«Мы не планируем уменьшать размер хоккейной площадки на следующий сезон, и вообще мы в Риге не приверженцы уменьшения площадок. Я понимаю, что теперь можно выбирать, играть на маленьких площадках или больших. Это, конечно, усложнит всё, потому что хоккеисты будут тренироваться на одних площадках, а играть на других.

Хоккей на площадке больших размеров более зрелищный, менее травмоопасный и более умный. Маленькая площадка приводит к тому, что шайба вбрасывается в зону, начинается толкотня, кто первый бросит по воротам – это очень упрощенный хоккей, к которому мы не совсем привыкли.

Да, он имеет место, много взаимных стычек, очень быстрых движений ногами, руками и клюшками – это немного другой хоккей. Размер коробки очень влияет на мысль игроков, её развитие и все остальное. Я думаю, до тех пор, пока не будет жёсткого регламента по уменьшению площадки, мы будем держаться за площадку большого размера», – цитирует Савицкиса ТАСС.