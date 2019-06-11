Каменский: то, что случилось с Харой, вообще не поддаётся описанию
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал игру капитана «Бостон Брюинз» Здено Хары. 42-летний защитник продолжает играть в финале Кубка Стэнли, несмотря на перелом челюсти.
«Любая травма, особенно в таком возрасте, — это проблема, а уж то, что случилось с Харой, вообще не поддаётся описанию. Поэтому можно только восхищаться мужеством Здено, через боль выходящего на лёд в столь жёстких и напряженных матчах. Такое поведение капитана ещё больше мотивирует команду на подвиги. Тем более для игроков «Бостона», клуба, где словак — легенда и непререкаемый авторитет», — цитируют Каменского «Известия».
Седьмая игра финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 03:00 мск.
Хара еле шевелил губами, отвечая на вопросы журналистов
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