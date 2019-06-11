19-летний белорусский форвард Михальчук перешёл в «Торпедо» из WHL

Нападающий Владислав Михальчук подписал годичный двухсторонний контракт с нижегородским «Торпедо», информирует официальный сайт КХЛ.
Минувший сезон 19-летний белорус провёл в «Принс-Джордж Кугарс» из Западной хоккейной лиги (WHL). В 68 матчах регулярного чемпионата Михальчук набрал 50 (25+25) очков при 36 минутах штрафа и показателе полезности «-34», став лучшим бомбардиром команды.
На ежегодном вручении индивидуальных наград «Принс-Джорджа» Владислава признали лучшим форвардом команды. Для Михальчука минувший сезон в лиге стал вторым в карьере. В общей сложности за «Принс-Джордж» нападающий провел 128 матчей, в которых отметился 83 (39+44) очками.
Весной 2019 года Михальчук дебютировал в национальной команде Беларуси, поучаствовав в выставочном матче с россиянами.
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