Зарипов: СКА улетел в космос, а «Ак Барс» каким был, таким и остался

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера и объяснил, почему клуб нуждается в переменах.

«Придя в «Ак Барс» в 2017 году, как известно, у меня случилась неприятная ситуация с допингом. Я очень благодарен руководству клуба, что не бросили, не остались в стороне, в частности Наилю Ульфатовичу Маганову. Сезон получился скомканный, и на многое я не обращал внимания со всей этой чехардой. А потом победа в Кубке Гагарина перечеркнула даже все те нюансы, которые происходили и были замечены мной, недостатки ушли быстро в сторону. Победа замазала яркими красками все пробелы.

Но этот год показал: есть немало того, что уже начало запыляться, ломаться от ветхости – это уже полезло наружу. Смело скажу: увидев это в других местах, я понял, что нужна глобальная перестройка, обновление всего. Я много думал, почему Зинэтула Хайдярович решил уйти из «Ак Барса». Мне кажется, что он тоже уже осознал, что ничего нового, ничего современного он не может внести в этот раритетный автомобиль, который сам создал. Как и во всём, жизнь не стоит на месте и требует обновлёний. На протяжении 14 лет в принципе «Ак Барс» не менялся. «Ак Барс», из которого я уходил в 2013 году и в который вернулся, – один и тот же клуб. Даже на базе обои те же.

После возвращения я был очень удивлён, что всё осталось на прежнем уровне, хотя у клуба есть огромные возможности. Все соперники сделали шаг вперёд. «Магнитка» многое поменяла и добилась результата за счёт этого, СКА, как известно, по многим технологиям вообще улетел в космос, а «Ак Барс» каким был, таким и остался. Наш Кубок в 2018 году не должен вводить в заблуждение. Для системных побед нам нужны перемены», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

Зарипов: ломаю голову и не могу понять, почему Билялетдинов не верил в меня