Берюбе: Барбашёв — самый жёсткий игрок в атаке «Сент-Луиса»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от возвращения Ивана Барбашёва в состав на решающий матч финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-3). Предыдущий матч серии Иван пропустил из-за дисквалификации за удар в голову Маркуса Юханссона.

«Ребята в этом звене отлично понимают друг друга. С возвращением Барбашёва эта тройка будет более эффективной. Он является, пожалуй, нашим самым жёстким игроком атаки. Вообще, думаю, нам стоит сыграть более жёстко, чем в прошлом матче. Это поможет меньшинству. И он, и их звено могут играть против любого противника.

Как оценить игру Томаса, подменявшего Барбашёва? Для него это было непросто, первая игра после возвращения. Матч был важный. Хотя они получили не очень много времени, поэтому оценивать трудно», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

Барбашёв — о близости чемпионства: даже думать не хочется об этом