Парэйко: Барбашёв является важной частью команды. Рады, что он вернётся в состав

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от возвращения Ивана Барбашёва с состав на решающий матч финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-3). Предыдущий матч серии Иван пропустил из-за дисквалификации за удар в голову Маркуса Юханссона.

«Он является важной частью нашей команды. Безусловно, он многим нам помогает. Он играет жестко и хорошо использует тело. И у него отлично получается доставлять шайбу к воротам. В его игре есть множество компонентов, которые делают его отличным хоккеистом. Такого игрока всегда сильно не хватает, но мы рады, что он вернётся в состав», — цитирует Парэйко официальный сайт НХЛ.

Седьмая игра финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 03:00 мск.