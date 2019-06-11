О`Брайен подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» заключил новое соглашение с 24-летним нападающим Лиамом О`Брайеном, информирует официальный сайт «столичных». Канадский хоккеист поставил под двухсторонним соглашением сроком на один сезон и зарплатой в $ 700 тыс. за год.



В прошедшем сезоне О`Брайен не сыграл ни одного матча за основную команду «Вашингтона», выступая за фарм-клуб «Херши» в Американской хоккейной лиге. В 74 матчах регулярного чемпионата форвард отметился 28 (15+13) очками, в плей-офф забив один гол.



В сезоне-2018/19 «Вашингтон», находясь в ранге действующего обладателя Кубка Стэнли, вылетел из плей-офф уже в первом раунде. Подопечные Тодда Рирдена не сумели пройти «Каролину Харрикейнз».