Флетчер — о ситуации Проворова: рынок становится агрессивным в плане цен

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер поделился мнением о ситуации с Иваном Проворовым, Трэвисом Занхаймом, Скоттом Лотоном и Трэвисом Конечны, которые 1 июля могут стать ограниченно свободными агентами.



«У меня складывается впечатление, что рынок становится всё более агрессивным в плане цен. Я бы так сказал, анализируя события последних лет. У нас прошли хорошие переговоры с представителями этих игроков. Мне кажется, что все ждут, пока кто-нибудь сделает первый шаг. Не думаю, что все произойдёт очень быстро, но мы надеемся, что у нас что-нибудь получится.



Хейз? Могу только сказать, что он открыт для переговоров, готов слушать. Надо помнить, что до 1 июля осталось две недели, а перспектива получить статус свободного агента кажется заманчивой для любого игрока лиги. Конечно, он это заслужил, и мы с уважением относимся к его праву на такой статус. Но мы также считаем, что и нам есть, что ему предложить. Поэтому мы продолжим переговоры. Рассчитываем, что он будет готов к ним и выслушает наши предложения, по крайней мере. Мы очень заинтересованы в таком игроке», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

6 громких обменов, которые могут случиться этим летом в НХЛ Да, Артемий может перейти в другую команду до того, как станет свободным агентом.