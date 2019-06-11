20-летний форвард Алексеев перешёл в финский клуб «СайПа»

Защитник Марио Грман и нападающий Ярослав Алексеев перешли в финский хоккейный клуб «СайПа», информирует Ilta-Sanomat. Оба хоккеиста подписали соглашения по системе «1+1», но у Алексеева в контракте также прописан испытательный срок.



22-летний Грман в прошедшем сезоне защищал цвета братиславского «Слована», проведя за команду 54 матча в регулярном чемпионате при показателе полезности "-14" и 50 минутах штрафного времени. Защитнику удалось отметиться четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.



20-летний Алексеев в сезон-2018/19 выступал в Юниорской лиге Квебека за клуб «Байе-Комо». В регулярном чемпионате молодой форвард набрал 73 (36+37) балла в 65 матчах, добавив к ним 4 (2+2) очка в плей-офф.



В активе Алексеева есть выступления за молодёжную сборную России.