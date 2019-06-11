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Какко: хочу стать первым финном в истории, возглавившим драфт НХЛ

Какко: хочу стать первым финном в истории, возглавившим драфт НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Финский нападающий Каапо Какко поделился ожиданиями от драфта Национальной хоккейной лиги, где считается одним из основных фаворитов наравне с американским форвардом Джеком Хьюзом.

«Конечно, было бы здорово стать первым в истории лидером драфта родом из Финляндии. Однако я не огорчусь, если меня выберут вторым. От меня ничего не зависит, мне нравятся все клубы, которые могут меня выбрать на драфте. После чемпионата мира я получил неделю отдыха и постарался вообще не думать о хоккейных вещах», — приводит слова нападающего Iltalehti.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство. Таким образом, Какко превзошёл достижение Коннора Макдэвида.

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