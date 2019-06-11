Пульюярви: мои бёдра напоминают бёдра старика
Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви рассказал о своём физическом состоянии. Форвард тренируется уже несколько недель, восстанавливаясь после тяжёлых травм.
«Мои бёдра напоминают бёдра старика, хотя не так сильно изношены. В этом сезоне данная проблема стала меня по-настоящему беспокоить. Боль появлялась всё чаще и чаще, после чего я наконец решил заняться лечением. Врачам пришлось провести тщательное исследование, после которого было решено провести операцию», — приводит слова форварда Ilta-Sanomat.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 нападающий принял участие в 46 встречах и записал в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-14" и 16 минутах штрафа.
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