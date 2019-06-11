Занковец: хоккеисту нежелательно отдыхать больше двух недель

Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец, недавно возглавивший питерское «Динамо», рассказал о подходе к отдыху хоккеистов.



«Отдыхать две недели — это нормально. Хоккеист может отдыхать две недели, больше — это уже не совсем верно. Могут произойти изменения в физической форме, которые нежелательны. В принципе, наш хоккеист отличается от заокеанского только тем, что у нас предсезонная подготовка командная и начинается раньше, чем у них. Они всё лето предоставлены себе и работают по собственной программе. У нас сезон заканчивается раньше, но и предсезонная подготовка начинается уже в июле. Повторюсь, больше двух недель отдыхать нежелательно. Если есть возможность участвовать в кэмпах, которые проводятся в разных странах, то это хорошо», — цитирует специалиста официальный сайт ФХРБ.