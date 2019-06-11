«Торпедо» может провести матч на футбольном стадионе

Министерство спорта Нижегородской области в будущем намерено провести один из матчей клуба Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» на построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе «Нижний Новгород», сообщил глава ведомства Сергей Панов.
«Хорошая идея провести хоккейный матч «Торпедо» на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в перспективе будем рассматривать. Проведем обязательно, будем работать и стараться провести как можно быстрее и лучше», — приводит слова функционера ТАСС.
Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира, его вместимость составляет 45 000 зрителей. Рекорд посещаемости арены — 43 319 человек.
В 2018 году на стадионе «Газпром-Арена» состоялись две хоккейные встречи, одна в рамках КХЛ, другая — на Евротуре.
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