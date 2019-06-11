Рутерфорд — о возможном обмене Малкина: Евгений знает, как работает бизнес

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением об отношениях с нападающим Евгением Малкиным.
«Я общался с Малкиным через Сергея Гончара. Когда мне задавали вопросы о возможном обмене Малкина после вылета из Кубка Стэнли, я был очень раздражён. Не думаю, что Женя расстроился после моих слов, он знает, как работает этот бизнес.
Скажу так: я верю в Евгения Малкина. Да, в сезоне-2018/19 у него был спад. Мы все это знаем. Однако Малкин отличный, отличный игрок. Я знаю, насколько он может быть хорош», — приводит слова функционера The Athletic.
В прошедшем регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, а его контракт на сумму $ 9,5 млн в год будет действовать ещё три сезона. В розыгрыше Кубка Стэнли—2019 «пингвины» проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс».
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