«Питтсбург» не хочет обменивать Фила Кессела

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Фила Кессела.
«Ожидаю, что Кессел продолжит играть за «Питтсбург» в следующем сезоне. Он хороший игрок и многое сделал для команды. Я не говорю, что другие клубы им не интересуются. Конечно, нам надо расчищать место под потолком. Но Кессел наверняка останется у нас», — приводит слова функционера The Athletic.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Кессел принял участие в 82 встречах, записав на свой счёт 82 (27+55) балла при показателе полезности "-19" и 28 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 18 минут за матч. В четырёх играх плей-офф Кессел отметился 2 (1+1) очками.
- 11 июня 2019
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