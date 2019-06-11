Генменеджер «Аризоны»: нам нужно больше забивать, хотим усилить форвардов

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка поделился мнением о селекционных планах команды.



«У нас крепкая команда, которая на стабильной основе играет в жёсткий хоккей. Мы хорошо обороняемся, входим в пятёрку меньше всего пропускающих команд. При создании фундамента именно такие вещи хочется развивать. Это помогает при создании культуры, о которой так много говорят.



Моя задача — исследовать всё, каждый способ, который может сделать наш коллектив сильнее. Я не буду совершать чрезмерных шагов или тех, которые негативно на нас скажутся. Я изучил всё, на данный момент это касается в первую очередь обменов, и знаю о том, что может принести рынок свободных агентов. Посмотрим, что нам принесёт межсезонье. Но я не могу сказать, что мы будем уделять внимание одной конкретной зоне деятельности.



Нам нужно больше забивать. Мне ещё предстоит выяснить, будем мы это делать при помощи внутренних ресурсов или путём приобретений. Каково было влияние травм? Как повлияют на команду ребята, которые развиваются и растут? Это всё важные вопросы. Если нам удастся усилить группу форвардов, будет здорово. Но в то же время хорошая возможность должна представиться сама, и мы ей воспользуемся», — цитирует функционера официальный сайт лиги.