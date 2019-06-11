Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Седьмая игра финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.



«Нас ждёт седьмой матч. Без сомнений, самый главный в наших карьерах. Это хорошая возможность для всей нашей команды удачно завершить дело. Нужно взять всё самое позитивное из шестой встречи и сосредоточиться на седьмой. Мы в этом плей-офф хорошо играем на выезде. Мы уверены в себе, в каждом партнёре в раздевалке и особенно — в нашем вратаре», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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