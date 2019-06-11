Тарасенко и Бозак не приняли участия в тренировке «Сент-Луиса»

Нападающие Тайлер Бозак и Владимир Тарасенко не приняли участия в тренировке «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен. Напомним, «блюзмены» принимают участие в финальной серии Кубка Стэнли, где сражаются с «Бостон Брюинз» за главный трофей Национальной хоккейной лиги.



Седьмая игра финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.



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