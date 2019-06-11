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Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал татуировки на обеих ногах. Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.

«Большое спасибо за долгожданную мечту! Что думаете о татуировках?» — написал Панарин в своём «инстаграме».

В сезоне-2018/18 российский форвард провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий может стать неограниченно свободным агентом.

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Фото: «инстаграм» Артемия Панарина
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Да, Артемий может перейти в другую команду до того, как станет свободным агентом.
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