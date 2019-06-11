Клингберг: «Сент-Луис» хорош в борьбе, Тарасенко набрал прекрасную форму

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз».



«Этот «Сент-Луис» очень хорош в борьбе, все его хоккеисты обладают отменным характером и готовы биться от первой до последней минуты. У них очень хороший сезон проводит вратарь Джордан Биннингтон, прекрасную форму во второй половине сезона набрали Тарасенко, Брэйден Шенн, Райан О’Райлли, Алекс Пьетранджело, Патрик Марун, Тайлер Бозак и другие лидеры. Эта команда в своем нынешнем состоянии способна выиграть любой матч», — приводят слова защитника «Известия».



Седьмая игра финальной серии Кубка Стэнли состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

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