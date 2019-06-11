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Бержерон: фанаты «Бостона» создадут электрическую атмосферу на арене

Бержерон: фанаты «Бостона» создадут электрическую атмосферу на арене
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало матча — в 3:00 мск.

«Ты мечтаешь принять участие в таком матче вне зависимости от того, где именно он произойдёт. Но получить шанс сделать это перед своими фанатами — это возможность заряжаться дополнительной энергией, и это необходимо использовать. Мы ожидаем, что наши фанаты будут самими собой и в здании будет электрическая атмосфера. Я даже не могу представить, что там будет. Но нам нужно использовать это в свою пользу», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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