ЦСКА и Капризов не получили наград EHC, на которые были номинированы

ЦСКА и нападающий «армейцев» Кирилл Капризов, номинированные на награды EHC Hockey Awards, вручаемые Альянсом европейских клубов, не смогли победить в своих номинациях, информирует официальный сайт организации.



ЦСКА ранее вошёл в список номинантов на звание лучшей команды года, Капризов был номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы (в 2017 году он стал обладателем награды).



Лучшей командой года признана шведская «Фрёлунда», выигравшая Лигу чемпионов, лучшим молодым хоккеистом — 20-летний финский форвард Алекси Хепониеми, в сезоне-2018/19 выступавший за финский «Кярпят».



Подопечные Игоря Никитина в сезоне-2018/19 стали обладателями Кубка Гагарина, Капризов набрал 51 балл в регулярке и 14 — в плей-офф.