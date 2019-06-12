Макэвой — о седьмом матче: нужно просто выйти и получить удовольствие

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился эмоциями в преддверии седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

«Я мечтал о нём всю свою жизнь. Выигрыш этого трофея до сих пор только мечтой, собственно, и оставался. И вдруг ни с того ни с сего ты здесь, и время летит с бешеной скоростью. Мы уже на пороге седьмого матча — и чёрт меня возьми, если я хотя бы моргну.

Нервничать и переживать из-за этой ситуации у нас просто нет времени. В НХЛ полно ребят, у которых никогда не будет такого шанса, и будь я проклят, если проведу хоть секунду, не испытывая благодарность судьбе или не играя так хорошо, как только могу. Потому что потом я буду вспоминать этот день, и всё, что мне останется — это быть благодарным за такую возможность. А сейчас нужно просто выйти и получить удовольствие», — приводит слова Макэвоя официальный сайт НХЛ.