Ткачёв: споры с Билялетдиновым возникали, но они были рабочими

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.



«Я бы не стал говорить, что у меня с Билялетдиновым был какой-то большой конфликт. Такого не было. Да, какие-то споры возникали, но они были обычными, рабочими. В какие-то моменты тренер был не очень доволен моими действиями. Что-то не получалось на площадке, в том числе и потому, что меня переводили с центра на фланг и обратно.



Возможно, отношения разладились. Опять же я, как спортсмен, должен такие мысли гнать от себя. Ну что значит прохладные отношения с тренером? Мы же профессионалы и всё равно надо идти на стадион и показывать свой максимум. Я приходил и работал, занимался своим делом», — приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.

Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». В это сложно поверить Главные кандидаты на пост тренера – Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.