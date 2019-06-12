Ткачёв: споры с Билялетдиновым возникали, но они были рабочими

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.
«Я бы не стал говорить, что у меня с Билялетдиновым был какой-то большой конфликт. Такого не было. Да, какие-то споры возникали, но они были обычными, рабочими. В какие-то моменты тренер был не очень доволен моими действиями. Что-то не получалось на площадке, в том числе и потому, что меня переводили с центра на фланг и обратно.
Возможно, отношения разладились. Опять же я, как спортсмен, должен такие мысли гнать от себя. Ну что значит прохладные отношения с тренером? Мы же профессионалы и всё равно надо идти на стадион и показывать свой максимум. Я приходил и работал, занимался своим делом», — приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.
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